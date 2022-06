La Regione al Firenze Rocks per i giovani. Ecco la campagna 'Noi siamo presente' (Di giovedì 16 giugno 2022) L'iniziativa nell'ambito del festival che in quattro giorni porterà nel capoluogo toscano oltre 150mila ... Leggi su lanazione (Di giovedì 16 giugno 2022) L'iniziativa nell'ambito del festival che in quattro giorni porterà nel capoluogo toscano oltre 150mila ...

Pubblicità

DisAllineato2 : RT @ChiaraNesti74: L'accoglienza per Speranza, stamattina, a Firenze. Massiccia presenza delle Forze dell'ordine, chiamate anche da fuori R… - ServiziAlLavoro : Dalla scuola al lavoro, la Regione finanzia altri tre progetti Ifts - MET - Città Metropolitana di Firenze Due per… - cordaro_enzo : RT @BarbaraRaval: @ZombieBuster5 A Firenze, una conferenza stampa della Regione Toscana sulle donazioni di sangue, annunciata in pompa mag… - Toniapatty : RT @BarbaraRaval: @ZombieBuster5 A Firenze, una conferenza stampa della Regione Toscana sulle donazioni di sangue, annunciata in pompa mag… - LuigiColline : Speranza a Firenze: dispiegamento di mezzi e uomini delle FFOO impressionante. Contestatori accerchiati in piazza S… -