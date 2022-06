La Real firma il promettente Mohamed-Ali Cho (Di giovedì 16 giugno 2022) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 15/06/2022 alle 20:48 est Il club ha ufficializzato l’incorporazione del 18enne esterno francese, che arriva dall’Angers in Ligue 1 firma per le prossime cinque stagioni e la squadra di txuri-urdin pagherà poco meno di 12 milioni di euro La Royal Society ha ufficializzato l’ingaggio di Mohamed-Ali Cho, esterno francese di 18 anni che arriva dall’Angers nella Ligue 1 francese. Il calciatore firma per le prossime cinque stagioni e, secondo fonti consultate, pagherà la squadra di txuri-urdin poco meno di 12 milioni di euro da questo promettente calciatore, nazionale under 21 francese. In una dichiarazione molto sintetica, l’entità Gipuzkoan sottolinea che “la ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 giugno 2022) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 15/06/2022 alle 20:48 est Il club ha ufficializzato l’incorporazione del 18enne esterno francese, che arriva dall’Angers in Ligue 1per le prossime cinque stagioni e la squadra di txuri-urdin pagherà poco meno di 12 milioni di euro La Royal Society ha ufficializzato l’ingaggio di-Ali Cho, esterno francese di 18 anni che arriva dall’Angers nella Ligue 1 francese. Il calciatoreper le prossime cinque stagioni e, secondo fonti consultate, pagherà la squadra di txuri-urdin poco meno di 12 milioni di euro da questocalciatore, nazionale under 21 francese. In una dichiarazione molto sintetica, l’entità Gipuzkoan sottolinea che “la ...

Pubblicità

andtrap : @il__mago @robymes Certo che esiste (ho già iniziato oggi a rifarmi, boicottando il pranzo e andando in centro prim… - zazoomblog : Il Real spaventa Inter e Milan: c’è la data per la firma - #spaventa #Inter #Milan: #firma - BabboChiquita : @Leo_ACM1899 In uno scontro testa a testa con il real, solo una è riuscita a reggere il confronto, ed è il PSG con… - G_bOrtz : @SandroS1915 Ma poi, Allegri che rifiuta il Real Madrid per tornare alla Juve, firma 4 anni di contratto e poi, dop… - nadhiasss : Non è per allarmarvi, ma l’Inter è attiva in calciomercato che sembra il Real Madrid di corso Buenos Aires, e noi a… -