La psichiatria italiana e i danni di un’ideologia devastante | l’esperienza di un medico “contro”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo Se pensiamo alle leggi prodotte dal furore e dalla presunzione ideologica, ai primi posti figura certamente la legge Basaglia (la famosa/famigerata 180, del Settantotto) dal nome del medico psichiatra che ispirò una legge ambiziosa, rivoluzionaria e…devastante negli effetti nefasti che ha partorito. Quella legge chiuse i manicomi, dichiarò abolita la malattia mentale e gettò nella disperazione migliaia di pazienti e le loro sfortunate famiglie. Mario Tobino, grande medico e grande scrittore, ricordava in lacrime le centinaia di suicidi tra gli ex ricoverati rispediti a casa in modo coatto e indiscriminato: "Nessuno più li proteggeva, li consigliava, li impediva; nessuno più li conduceva per mano lungo la loro difficile strada". I danni della legge Basaglia I guasti di quella legge, ...

