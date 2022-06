La prima foto di Ryan Gosling nei panni di Ken, il fidanzato di Barbie, è accecante (Di giovedì 16 giugno 2022) Forse avremmo dovuto avvisarvi di mettere gli occhiali da sole prima di farvelo vedere. Perché guardare questa foto è come un flash improvviso nell’oscurità della notte. E non nel senso positivo dell’esperienza. Quello che stentate a riconoscere nello scatto qui sopra è proprio lui: Ryan Gosling. Nella primissima immagine nei panni di Ken. Il fidanzato ... Amica. Leggi su amica (Di giovedì 16 giugno 2022) Forse avremmo dovuto avvisarvi di mettere gli occhiali da soledi farvelo vedere. Perché guardare questaè come un flash improvviso nell’oscurità della notte. E non nel senso positivo dell’esperienza. Quello che stentate a riconoscere nello scatto qui sopra è proprio lui:. Nella primissima immagine neidi Ken. Il... Amica.

