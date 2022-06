“La peggior papera…” | Donnarumma | duro attacco dopo l’intervista

Leggi su serieanews

(Di giovedì 16 giugno 2022) Momento di grande tensione per Gigio. Per il portiere del Paris Saint Germain arriva l’in pubblico. Non si placano le polemiche attorno a Gigio, soprattuttola partita giocata dall’Italia contro la Germania. Una stagione ricca di difficoltà per l’ex portiere del Milan, che in casa Paris Saint Germain ha trovato non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.