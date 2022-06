La nuova follia della cancel culture: “il vaiolo delle scimmie” discrimina (Di giovedì 16 giugno 2022) Nell’ondata di politicamente corretto che stiamo vivendo, si sono sviluppate almeno due correnti principali, che permeano in tutti gli ambiti della nostra quotidianità. Da una parte, quella della cancel culture alla Black Lives Matter, in cui la storia viene cancellata, distrutta, eliminata, tramite l’abbattimento di statue e simboli occidentali. Solo nel 2020, per esempio, più di 150 monumenti americani sono stati abbattuti: da George Washington ad Andrew Jackson, passando per F. D. Roosevelt, fino ad arrivare ad Abraham Lincoln e Ulysses Grant. I grandi del passato vengono uccisi una seconda volta, questa volta nella loro memoria. Dall’altra, quella della censura, del pensiero unico, dell’omologazione. Il politicamente corretto si sta dimostrando il Grande Fratello orwelliano di ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 16 giugno 2022) Nell’ondata di politicamente corretto che stiamo vivendo, si sono sviluppate almeno due correnti principali, che permeano in tutti gli ambitinostra quotidianità. Da una parte, quellaalla Black Lives Matter, in cui la storia vienelata, distrutta, eliminata, tramite l’abbattimento di statue e simboli occidentali. Solo nel 2020, per esempio, più di 150 monumenti americani sono stati abbattuti: da George Washington ad Andrew Jackson, passando per F. D. Roosevelt, fino ad arrivare ad Abraham Lincoln e Ulysses Grant. I grandi del passato vengono uccisi una seconda volta, questa volta nella loro memoria. Dall’altra, quellacensura, del pensiero unico, dell’omologazione. Il politicamente corretto si sta dimostrando il Grande Fratello orwelliano di ...

