La notizia è ben nascosta ma Maldini al Milan non ha ancora firmato. E il casino resta (Di giovedì 16 giugno 2022) La Gazzetta, in ossequio al giornalismo che per le squadre di casa indora sempre la pillola, la notizia la piazza in un colonnino in basso a sinistra nel paginone dedicato ai dieci quiz dell’estate Milanista. Nove quesiti sono dedicati al mercato, del tipo “Pelé è quasi fatta; Beckenbauer siamo ai dettagli”. Tra un colonnino e l’altro ecco spuntare il seguente titolino: Maldini e Massara quando firmano? Gerry li vuole ma non chiama… Sono trascorsi sedici giorni dall’annuncio di Cardinale: «Siamo impazienti di iniziare una partnership di lungo termine con il club, il suo management e i Milanisti di tutto il mondo per continuare a spingere il Milan sempre più in alto negli anni a venire». Non potranno passarne altrettanti perché dalla teoria si passi alla pratica, cioè alla firma di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 giugno 2022) La Gazzetta, in ossequio al giornalismo che per le squadre di casa indora sempre la pillola, lala piazza in un colonnino in basso a sinistra nel paginone dedicato ai dieci quiz dell’estateista. Nove quesiti sono dedicati al mercato, del tipo “Pelé è quasi fatta; Beckenbauer siamo ai dettagli”. Tra un colonnino e l’altro ecco spuntare il seguente titolino:e Massara quando firmano? Gerry li vuole ma non chiama… Sono trascorsi sedici giorni dall’annuncio di Cardinale: «Siamo impazienti di iniziare una partnership di lungo termine con il club, il suo management e iisti di tutto il mondo per continuare a spingere ilsempre più in alto negli anni a venire». Non potranno passarne altrettanti perché dalla teoria si passi alla pratica, cioè alla firma di ...

