NinoChiarello : La Nato avverte Mosca e invia nuove armi a Kiev - DanielettoD : @francdepalo @TyrionL93643674 @federicofubini Oppure a Biden, come preferisce,sono almeno 10 anni che Putin avverte… - ondivaga7 : RT @blello2: Dopo 100 giorni di guerra si avverte stanchezza, incertezza, preoccupazione e rabbia. Gli Usa e la Nato ci dicono che dovrà e… - Rosyfree74 : RT @blello2: Dopo 100 giorni di guerra si avverte stanchezza, incertezza, preoccupazione e rabbia. Gli Usa e la Nato ci dicono che dovrà e… - blello2 : Dopo 100 giorni di guerra si avverte stanchezza, incertezza, preoccupazione e rabbia. Gli Usa e la Nato ci dicono… -

All'Italia serve un sistema giuridico che guardi all'idea di giudice di Giovanni Falcone"... Questo governo di soccorso nazionale,su volontà e impulso di Silvio Berlusconi, deve offrire ...Certo non un'operazione che si fa dall'oggi al domani: "Ci vuole tempo",Biden. E mentre il segretario generale dellaJens Stoltenberg è lapalissiano ("il miglior modo per esportare il ... Senza tregua - Cento giorni di guerra in Ucraina, la Nato avverte: «Prepararsi a un conflitto lungo» Hanno la capacità di intervenire nelle guerre e c’è chi pensa di farle entrare nell’alleanza. Ecco perché potrebbe non essere una buona idea ...La guerra è in una situazione di stallo. Il negoziato non riprende, in Donbass la Russia avanza ma non sfonda. Le battaglie continuano a provocare vittime con l'Ucraina che insiste ...