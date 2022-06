La morte di Mario | primo suicidio medicalmente assistito in Italia

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 16 giugno 2022) Bloccato in un letto di ospedale, immobile, da 12 anni, a causa di un brutto incidente stradale, che gli aveva provocato la frattura della colonna vertebrale, con la conseguente lesione del midollo spinale,finalmente, come lui aveva auspicato, “è libero di volare”. Alle 11:05 di giovedì 16 giugno si è spento, al termine della procedura di. È la prima persona autorizzata inalla procedura di, la cui identità era stata tenuta riservata, in realtà si chiamava Federico Carboni, 44 anni di Senigallia (Ancona). Tetraplegico da 12 anni, è la prima persona inad essere stata autorizzata al...