La Meloni smonta gli odiatori rossi | Querelo chi racconta falsità

Pubblicità

ultimora_pol : #Elezioni #Italia #Amministrative Giorgia #Meloni: 'Le riconferme dei nostri sindaci a L'Aquila e Pistoia, città st… - Ruggero_Po : Stampa estera concorde: per il dopo Draghi c’è solo la Meloni. Papa in fuga? Ma chi l’ha detto. Dal Vaticano l’art… -

Liberoquotidiano.it

"Giorgiapremier Forse no": clamoroso Crosetto, chi può finire a Palazzo ChigiGli esponenti della Lega in queste ore stanno replicando alle affermazioni, ma anche Giorgianon si è risparmiata. Durante l'evento a sostegno di Maurizio Croce e Nello Musumeci , il leader di ... Alessandra Ghisleri, il sondaggio smonta le balle del Pd: le cifre del trionfo della Meloni La leader di Fratelli d'Italia replica alle offese ricevute: "Vediamo se si può ancora non essere di sinistra senza rischiare di diventare vittime dello spostato di turno grazie alle loro campagne d'o ...