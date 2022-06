“La Locanda dello Zio Rock” | il nuovo libro di Omar Pedrini

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 16 giugno 2022) MILANO – Appuntamento speciale connel primo giorno d’estate, che non a caso coincide con la Festa della Musica: martedì 21 giugno è la data prescelta per la presentazione ufficiale del suo, “LaZio”, il primo edito dalla sua Senza Vento Edizioni insieme a Coop Lombardia. L’incontro, a ingresso libero e moderato da Chiara Delogu, si terrà alle 18:30 nel reparto libri dell’Ipercoop Piazza Lodi, in Viale Umbria 48B a Milano. Fra musica live e parole, sarà l’occasione per approfondire la conoscenza dell’er-contadino” come lo definisce Alfredo De Bellis, vice Presidente di Coop Lombardia e ideatore della sezione Sapori della rivista aziendale, per la quale ha avuto l’intuizione di ...