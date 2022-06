La Flotta Russa dopo gli scarsi risultati in guerra non vuole più le nuove corvette (Di giovedì 16 giugno 2022) La Marina della Federazione Russa ha fatto sapere che rinuncerà alla consegna di un’ulteriore serie di sei pattugliatori (corvette) della classe project 22160. Secondo quanto riferito dalla Tass, l’acquisizione delle nuove unità da pattugliamento non proseguirà e si concluderà con la consegna dell’ultima corvetta alla Flotta del Mar Nero il prossimo anno, rilevando anche che InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 16 giugno 2022) La Marina della Federazioneha fatto sapere che rinuncerà alla consegna di un’ulteriore serie di sei pattugliatori () della classe project 22160. Secondo quanto riferito dalla Tass, l’acquisizione delleunità da pattugliamento non proseguirà e si concluderà con la consegna dell’ultima corvetta alladel Mar Nero il prossimo anno, rilevando anche che InsideOver.

Pubblicità

KTonkova : Nonostante questo, il rapporto tra Ucraina e Russia è da subito stato segnato di diverse questioni difficili: la Cr… - Jurassi09122409 : La #flotta russa che abbaia alla NATO vicino alle coste della Puglia e l'insistente hackeraggio saranno motivi suff… - annamaria_ff : RT @dariodangelo91: 3/n Hanno ancora abbastanza forza per sparare dall'artiglieria a Zelenodolsk e Hulyaipole. #Odesa rimane un obiettivo p… - mariamacina : RT @dariodangelo91: 3/n Hanno ancora abbastanza forza per sparare dall'artiglieria a Zelenodolsk e Hulyaipole. #Odesa rimane un obiettivo p… - messorina52 : RT @dariodangelo91: 3/n Hanno ancora abbastanza forza per sparare dall'artiglieria a Zelenodolsk e Hulyaipole. #Odesa rimane un obiettivo p… -