La comparsata di Cruijff al Mundialito per Club in maglia rossonera

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 16 giugno 2022) Nel 1981 il Milan ingaggia il fuoriclasse olandese per il debutto nel torneo voluto da Silvio Berlusconi …gioca solo un tempo, deludendo i 34mila spettatori che avevano sfidato il caldo afoso per GLIEROIDELCALCIO.com Matteo Vincenzi Quel 16 giugno del 1981 lo ricordo ancora bene. Era un martedì e faceva un caldo insopportabile nella Milano da bere degli anni 80, dove in quel periodo ero solito trascorrere qualche settimana dai nonni. I pomeriggi erano caratterizzati da interminabili partitelle a pallone nei giardinetti pubblici sotto casa (quelli, oggi purtroppo smembrati, posti tra via Cadibona, via Paolo Maspero e via Monte Velino), oppure nel campetto in cemento del vicino parco Alessandrini, perché tanto a 7 anni le ginocchia e i gomiti sbucciati erano l’ultimo dei problemi. Ore e ore trascorse sotto il sole cocente a dribblare il coetaneo di turno ...