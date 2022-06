Kvaratskhelia pronto per Napoli: lo youtuber gli regala il dizionario georgiano-italiano (VIDEO) (Di giovedì 16 giugno 2022) Continuano ad essere seguite con grande curiosità le vicende riguardanti Khvicha Kvaratskhelia da parte di tutti i tifosi del Napoli. Il giocatore georgiano approderà a breve nella città partenopea, dove è chiamato al difficile compito di sostituire un’icona come Lorenzo Insigne. Il neo acquisto azzurro in questi giorni è stato impegnato con la sua nazionale per le prime partite del girone di Nations League, dove la Georgia si deve confrontare con Gibilterra, Bulgaria e Macedonia del Nord. Kvaratskhelia è stato autore di prestazioni straordinarie, con 3 gol e 2 assist messi a referto nelle 4 partite giocate dai suoi. Kvaratskhelia (Getty Images) L’attaccante è stato incontrato dallo youtuber Peola, noto per occuparsi di calcio georgiano. Egli ha scherzato con ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 giugno 2022) Continuano ad essere seguite con grande curiosità le vicende riguardanti Khvichada parte di tutti i tifosi del. Il giocatoreapproderà a breve nella città partenopea, dove è chiamato al difficile compito di sostituire un’icona come Lorenzo Insigne. Il neo acquisto azzurro in questi giorni è stato impegnato con la sua nazionale per le prime partite del girone di Nations League, dove la Georgia si deve confrontare con Gibilterra, Bulgaria e Macedonia del Nord.è stato autore di prestazioni straordinarie, con 3 gol e 2 assist messi a referto nelle 4 partite giocate dai suoi.(Getty Images) L’attaccante è stato incontrato dalloPeola, noto per occuparsi di calcio. Egli ha scherzato con ...

