Juventus | ufficiale De Sciglio | ha rinnovato fino al 2025

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 giugno 2022) Attraverso un comunicato sul proprio sito, laha ufficializzato il rinnovo di contratto di Mattia De. Il terzino italiano ha firmato un prolungamento di contrattoal 30 giugnoe sarà dunque a disposizione del tecnico Allegri per le prossime tre stagioni. Di seguito la nota diffuso dal club: “La storia continua: Mattia Dee la Juve saranno insieme per altri 3 anni,al 30 giugno. Bianconero dal 2017, Mattia rinnova il suo contratto al culmine di una stagione che lo ha visto protagonista, dopo un anno di prestito in Francia: è infatti stata la sua seconda per numero di presenze in Serie A: 20, nel 2018/19 furono 22. Un esempio di quanto Mattia sia prezioso? Eccolo: in una delle sue ultime apparizioni stagionali, contro il ...