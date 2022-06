Juventus, Allegri ha deciso su Kostic: pronto l’affondo. I dettagli (Di giovedì 16 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri pronti all’affondo per Kostic dopo il via libera da parte di Allegri Non solo a destra, con i nomi di Di Maria e Zaniolo sempre sulla lista dei bianconeri: la Juventus cerca rinforzi anche sulla corsia mancina. Il profilo più apprezzato e sui cui si è più parlato in queste settimane è quello di Kostic. Con il serbo, il club bianconero ha un accordo di massima per un triennale a 2,5 milioni di euro. La Juventus, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si farà avanti con l’Eintracht con una proposta da 15 milioni di euro non appena avrà sistemato le questioni relative a Di Maria e Morata. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri pronti alperdopo il via libera da parte diNon solo a destra, con i nomi di Di Maria e Zaniolo sempre sulla lista dei bianconeri: lacerca rinforzi anche sulla corsia mancina. Il profilo più apprezzato e sui cui si è più parlato in queste settimane è quello di. Con il serbo, il club bianconero ha un accordo di massima per un triennale a 2,5 milioni di euro. La, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si farà avanti con l’Eintracht con una proposta da 15 milioni di euro non appena avrà sistemato le questioni relative a Di Maria e Morata. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ...

