Julia Garner, beauty identikit della diva fedele ai capelli ricci e biondi che sarà Madonna (Di giovedì 16 giugno 2022) Who's that girl? Parafrasando il titolo di una celebre pellicola di Miss Ciccone, andiamo alla scoperta dell'attrice che la impersonerà in tutte le sue trasformazioni beauty nel biopic dedicato alla regina del pop. Chioma platino e curly, incarnato di porcellana, rossetto addicted: vi ricorda qualcuno? Leggi su vanityfair (Di giovedì 16 giugno 2022) Who's that girl? Parafrasando il titolo di una celebre pellicola di Miss Ciccone, andiamo alla scoperta dell'attrice che la impersonerà in tutte le sue trasformazioninel biopic dedicato alla regina del pop. Chioma platino e curly, incarnato di porcellana, rossetto addicted: vi ricorda qualcuno?

Pubblicità

cocoa_key : RT @vogue_italia: Se secondo voi non si assomigliano per niente, cliccate qui sotto per vedere tutti i beauty moment in cui Julia Garner e… - _diana87 : RT @21centurygirlll: Divorata in due giorni e ringrazierò sempre questa serie per avermi fatto conoscere Julia Garner ?? - 21centurygirlll : Divorata in due giorni e ringrazierò sempre questa serie per avermi fatto conoscere Julia Garner ?? - superayucool : RT @vogue_italia: Se secondo voi non si assomigliano per niente, cliccate qui sotto per vedere tutti i beauty moment in cui Julia Garner e… - vogue_italia : Se secondo voi non si assomigliano per niente, cliccate qui sotto per vedere tutti i beauty moment in cui Julia Gar… -