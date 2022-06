Pubblicità

dueffe2o : Iva ridotta e contributi per le imprese. In una circolare le novità su aliquote e agevolazioni nel settore del gas… - GiorgioSnaider8 : @valy_s Con molta intelligenza Salvini ha suggerito a Draghi di non toccare l'IVA e di lasciare i centesimi di acci… - ___Claudias___ : @teoxandra Non vorrei fare una polemica però mi viene da pensare su quanto siano inquinanti gli assorbenti usa e ge… -

Gazzetta del Sud

... per l'acquisto di gasolio impiegato per il rifornimento nel primo trimestre del 2022; 25 milioni di euro, eal 5 per cento, per le imprese che hanno acquistato un mezzo alimentato a Lng; ...sulle somministrazioni di gas, taglio dell'imposta sul metano per autotrazione, contributi per le imprese "gasivore" e non . Sono alcuni dei temi contenuti nella circolare n. 20/E - pdf ... Iva ridotta e contributi per le imprese. Le novità su aliquote e agevolazioni nel settore del gas Riduzioni di imposte di registro o dell’IVA, esenzione da imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie.Stop all’Iva sulle prestazioni sanitarie rese dalle cliniche non convenzionate nell’ambito delle prestazioni di ricovero e cura. L’obbligo di ...