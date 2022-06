Italia, Mancini l’uomo dei record, ma più negativi che positivi. Gravina è colpevole, Ventura e Prandelli almeno si dimisero | Primapagina (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-16 15:00:00 Arrivano conferme: Avanti, o peggio indietro, così Roberto Mancini passerà alla storia della Nazionale come l’uomo dei record, purtroppo però più negativi che positivi. Prima c’è stato il titolo europeo contro l’Inghilterra, vinto dopo tre pareggi su quattro gare a eliminazione diretta nei 90’, che sembra molto più lontano di un anno fa. Poi c’è stato il punto più basso per il nostro calcio, con la sconfitta in casa contro la Macedonia del Nord, che ci ha negato la partecipazione al Mondiale, dopo avere pareggiato quattro gare su cinque sulla strada della qualificazione, in questo caso senza la possibilità di vincere ai supplementari o ai rigori. E ora, alla fine di questa disgraziatissima stagione, è arrivata l’umiliante sconfitta in casa della Germania, che non ci aveva mai ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-16 15:00:00 Arrivano conferme: Avanti, o peggio indietro, così Robertopasserà alla storia della Nazionale comedei, purtroppo però piùche. Prima c’è stato il titolo europeo contro l’Inghilterra, vinto dopo tre pareggi su quattro gare a eliminazione diretta nei 90’, che sembra molto più lontano di un anno fa. Poi c’è stato il punto più basso per il nostro calcio, con la sconfitta in casa contro la Macedonia del Nord, che ci ha negato la partecipazione al Mondiale, dopo avere pareggiato quattro gare su cinque sulla strada della qualificazione, in questo caso senza la possibilità di vincere ai supplementari o ai rigori. E ora, alla fine di questa disgraziatissima stagione, è arrivata l’umiliante sconfitta in casa della Germania, che non ci aveva mai ...

Pubblicità

Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Germania ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Borus… - Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45… - Azzurri : Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Ungheria ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio “Dino Manuzzi”… - sportli26181512 : Italia, Mancini l'uomo dei record, ma più negativi che positivi. Gravina è colpevole, Ventura e Prandelli almeno si… - cmdotcom : #Italia, #Mancini l'uomo dei record, ma più negativi che positivi. #Gravina è colpevole, #Ventura e #Prandelli alme… -