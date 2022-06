Italia, la sconfitta con la Germania lascia il segno: Mancini saldo al timone ma Cannavaro... (Di giovedì 16 giugno 2022) Si chiude nel modo più duro la stagione dell’Italia. Gli Azzurri, al Borussia Park, vengono travolti dalla Germania che, per la... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Si chiude nel modo più duro la stagione dell’. Gli Azzurri, al Borussia Park, vengono travolti dallache, per la...

Pubblicità

zazoomblog : Italia la sconfitta con la Germania lascia il segno: Mancini saldo al timone ma Cannavaro... - #Italia #sconfitta… - sportli26181512 : Italia, la sconfitta con la Germania lascia il segno: Mancini saldo al timone ma Cannavaro...: Si chiude nel modo p… - marielSiviglia : Da quando un pase come l'Italia, parte belligerante nel conflitto in corso in Ucraina, conta? Ci sarebbe da ridere… - matteo_castelli : @ChinazDream_2 @jacopo_iacoboni Io non ho dubbi sul fatto che la Russia vada sconfitta, dico solo che, a una person… - massimorm4 : Comunque Berlusconi è n genio,a Verona appoggia un suo candidato ( entrato in Forza Italia dieci minuti dopo la sco… -