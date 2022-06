Italia, Gnonto: «Mancini crede davvero nei giovani. Sterling il mio modello» (Di giovedì 16 giugno 2022) Il baby attaccante dell’Italia Gnonto si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera Willy Gnonto, baby attaccante dell’Italia esploso nelle recenti partite di Nations League della Nazionale, si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. GOL PIU GIOVANE – «Non è servito a niente, mi dispiace sia arrivato in una sconfitta del genere. La cosa più importante era vincere, invece è andata male». PASSO INDIETRO CON LA GERMANIA – «Non è questione di Gnonto o di non so chi altro. I tedeschi sono stati superiori in tutti gli aspetti, sono molto più avanti di noi e non certo da ieri. Siamo un gruppo giovane, molti fino a due settimane fa non avevano mai giocato assieme. Stiamo cercando di ripartire e davanti abbiamo due anni difficili ma belli: c’è entusiasmo, qualità ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Il baby attaccante dell’si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera Willy, baby attaccante dell’esploso nelle recenti partite di Nations League della Nazionale, si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. GOL PIU GIOVANE – «Non è servito a niente, mi dispiace sia arrivato in una sconfitta del genere. La cosa più importante era vincere, invece è andata male». PASSO INDIETRO CON LA GERMANIA – «Non è questione dio di non so chi altro. I tedeschi sono stati superiori in tutti gli aspetti, sono molto più avanti di noi e non certo da ieri. Siamo un gruppo giovane, molti fino a due settimane fa non avevano mai giocato assieme. Stiamo cercando di ripartire e davanti abbiamo due anni difficili ma belli: c’è entusiasmo, qualità ...

