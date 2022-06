Italia-Brasile 2-0, azzurri in finale – 16 giugno 1938 – VIDEO (Di giovedì 16 giugno 2022) Il 16 giugno 1938 l’Italia allenata da Vittorio Pozzo vince per 2-0 la semifinale con il Brasile e vola in finale nei Campionati del Mondo in Francia Vincere non è difficile. Confermarsi è la cosa più complicata. Questo quasi sicuramente deve essere passato nella testa del commissario tecnico Vittorio Pozzo alla vigilia del Mondiale di Francia. Gli azzurri infatti sono i campioni del mondo in carico, dopo aver trionfato quattro anni prima, nel 1934, in casa propria. La spedizione transalpina però sembra poter regalare altrettante soddisfazioni al gruppo di Meazza e compagni, che arrivano fino alla semifinale. Qui però arriva l’ostacolo più alto, quello che sembra insuperabile. Già perché il 16 giugno ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Il 16l’allenata da Vittorio Pozzo vince per 2-0 la semicon ile vola innei Campionati del Mondo in Francia Vincere non è difficile. Confermarsi è la cosa più complicata. Questo quasi sicuramente deve essere passato nella testa del commissario tecnico Vittorio Pozzo alla vigilia del Mondiale di Francia. Gliinfatti sono i campioni del mondo in carico, dopo aver trionfato quattro anni prima, nel 1934, in casa propria. La spedizione transalpina però sembra poter regalare altrettante soddisfazioni al gruppo di Meazza e compagni, che arrivano fino alla semi. Qui però arriva l’ostacolo più alto, quello che sembra insuperabile. Già perché il 16...

