Istat | “L’inflazione a maggio torna ad accelerare | +6 | 8% anno su anno” È ai massimi dal 1990 Per il carrello della spesa +6 | 7%

(Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo il lieve rallentamentocorsa dei prezzi, che in aprile erano saliti del 6%sucontro il +6,5% registrato il mese prima,fa segnare una nuova fiammata. L’ha fatto sapere che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,8% su base mensile e del 6,8% su base annua. Rispetto alla stima preliminare arrivata a fine(+6,9%) il valore è stato lievemente limato, ma comunque a un livello “che non si registrava da novembre”, sottolinea l’istituto. Accelerano i prezzi dei beni alimentari, per la curacasa epersona (da +5,7% a +6,7%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza ...

Pubblicità

zav_news : ?????? #Istat: l'#inflazione a maggio sale al 6,8%, ai massimi dal 1990. Su base mensile +0,8% - andrea_pertici : RT @andrea_pertici: L’Italia è cresciuta del 6,6% ma la situazione della #povertà, anche assoluta, rimane gravissima - ItaliaOggi : Inflazione, l'Istat: a maggio al 6,8% - Riparte_Italia : [Il documento] Report Istat sulla povertà: i maggiori consumi non compensano l’inflazione - costituzionesp : RT @andrea_pertici: L’Italia è cresciuta del 6,6% ma la situazione della #povertà, anche assoluta, rimane gravissima -

Gli elevati aumenti dei prezzi dei Beni energetici - spiega- continuano a essere il traino dell'(con quelli dei non regolamentati in accelerazione) e le loro conseguenze si ......(), in maggio il tasso d'è cresciuto in Italia al 6,8% annuo dal 6,0% di aprile (6,5% in marzo), contro il 6,9% della lettura preliminare diffusa lo scorso mese. Su base mensile'...