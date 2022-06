Istat | accelera l’inflazione al 6 | 8% a maggio | «Mai così alta dal 1990» Il boom dei prezzi su energia | cibo e trasporti

(Di giovedì 16 giugno 2022) A2022in Italia è salita al 6,8%, come non accadeva da circa 22 anni. Secondo le stime dell’, l’indice nazionale deial consumo per l’intera collettività (Nic), compresi i tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,8% rispetto al mese precedente, quando il dato si era attestato al 6% di aumento su base annua. «Dopo il rallentamento di aprile – spiega l’torna adre salendo a un livello che non si registrava da novembre». L’istituto ha comunque rivisto a la stima preliminare, che inizialmente prevedeva il dato delal 6,9% su base annua ascorso. Come spiega l’istituto di statistica, l’zione ...

Gli elevati aumenti dei prezzi dei Beni energetici - spiega l'- continuano a essere il traino ... l' inflazione di fondo , al netto degli energetici e degli alimentari freschi,da +2,4% ...Nel primo trimestre 2022, l'stima una forte crescita congiunturale delle esportazioni per tutte le ripartizioni territoriali: +9,3% per il Sud e Isole, +9,1% per il Centro, +9,0% per il Nord - ovest e +8,1% per il Nord - ... Prezzi al consumo - Maggio 2022 (Teleborsa) - A maggio, dopo il rallentamento di aprile, l'inflazione torna ad accelerare salendo a un livello che non si registrava da novembre 1990. Gli elevati aumenti dei prezzi dei Beni ...A maggio, "dopo il rallentamento di aprile, l`inflazione - è il commento dell'Istat - torna ad accelerare salendo a un livello che non si registrava da novembre 1990. Gli elevati aumenti dei prezzi ...