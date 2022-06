Isolamento positivi Covid, Pregliasco: “Speriamo in responsabilità” (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – L’eliminazione dell’obbligo di quarantena per le persone positive a Covid, prospettata come un “traguardo vicino” dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, “è destino all’interno di un percorso di normalizzazione, ma sperabilmente anche di responsabilità dei singoli”. A questa fa affidamento il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano. “Oggi il tracciamento è sempre più difficile perché molti non eseguono il test ufficiale”, sottolinea l’esperto all’Adnkronos Salute. Quindi, riconosce, che prima o poi cada l’imposizione all’Isolamento dei positivi è comprensibile. Tuttavia, se “in passato andavamo a lavorare con l’influenza, tossendo – evidenzia il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi – io credo che nel futuro una persona che andrà in ufficio con ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – L’eliminazione dell’obbligo di quarantena per le persone positive a, prospettata come un “traguardo vicino” dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, “è destino all’interno di un percorso di normalizzazione, ma sperabilmente anche didei singoli”. A questa fa affidamento il virologo Fabrizio, docente all’università Statale di Milano. “Oggi il tracciamento è sempre più difficile perché molti non eseguono il test ufficiale”, sottolinea l’esperto all’Adnkronos Salute. Quindi, riconosce, che prima o poi cada l’imposizione all’deiè comprensibile. Tuttavia, se “in passato andavamo a lavorare con l’influenza, tossendo – evidenzia il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi – io credo che nel futuro una persona che andrà in ufficio con ...

