Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi resta nudo in mare: Estefania e Mercedesz gli sfilano il costume, la “lotta” a luci rosse (Di giovedì 16 giugno 2022) Finale bollente per l’Isola dei Famosi 2022. Nelle ultime ore è andata in scena una sfida decisamente a luci rosse su Playa Ultimo Sfuerzo: protagonisti Edoardo Tavassi, Mercedesz Henger, Estafania Bernal e Maria Laura De Vitis. Tutto è iniziato quando il primo ha iniziato a provocare Estefania che si stava facendo lo shampoo in mare, tra scherzi e schizzi in acqua. Ben presto ne è scaturita una lotta sexy, con la Bernal che ha deciso di “vendicarsi” rubandogli il costume. Per riuscire nell’impresa ha chiesto l’aiuto di Mercedesz, che si è subito prestata al gioco. Così, con un pizzico di malizia e non poca fatica, le due naufraghe sono riuscite nella missione: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Finale bollente per l’dei2022. Nelle ultime ore è andata in scena una sfida decisamente asu Playa Ultimo Sfuerzo: protagonistiHenger, Estafania Bernal e Maria Laura De Vitis. Tutto è iniziato quando il primo ha iniziato a provocareche si stava facendo lo shampoo in, tra scherzi e schizzi in acqua. Ben presto ne è scaturita unasexy, con la Bernal che ha deciso di “vendicarsi” rubandogli il. Per riuscire nell’impresa ha chiesto l’aiuto di, che si è subito pta al gioco. Così, con un pizzico di malizia e non poca fatica, le due naufraghe sono riuscite nella missione: ...

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - GiorgioSnaider8 : @Filomefn @Leonard1306___ All'isola dei Famosi. ...??????? - FQMagazineit : Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi resta nudo in mare: Estefania e Mercedesz gli sfilano il costume, la “lotta” a lu… - elafashionable : RT @martasuicubi: Tutto questo casino perché Nick non ha legato con il gruppo dei bimbi di Carmen e adesso si deve pure giustificare se lo… -