Inutile nascondersi: le zanzare ci troveranno comunque | Ecco come fanno… (Di giovedì 16 giugno 2022) Le zanzare sono attratte dall'odore che emaniamo. Più quest'odore è forte e più sono invogliate a pungerci. Questa è la risposta che viene comunemente data per spiegare come mai questi insetti preferiscano una vittima piuttosto che un'altra. Ma ora sappiamo anche come fanno a individuarci e che ci troveranno anche se sudiamo poco. Che cosa attira le zanzare? Quale meccanismo biologico o neurologico le spinge ad attaccarci per nutrirsi del nostro sangue? Un team di ricercatori della Princeton ha provato a offrire una risposta a queste domande realizzando un esperimento. Perché le zanzare ci amano tanto? (Pixabay) – www.curiosauro.itLe zanzare ci troveranno sempre per attaccarci, lo svela una ricerca americana Il team della Princeton University ha ...

