Inutile l'alleanza con Calenda e Renzi. Il Pd parli agli astenuti. L'analisi di Urbinati (Di giovedì 16 giugno 2022) I risultati delle urne alle ultime amministrative hanno consegnato scenari interessanti. Da destra il vento soffia forte dalle parti di Fratelli d'Italia, a detrimento di una Lega in ritirata. Anche al Nord. A sinistra i numeri tutto sommato sono stati lusinghieri, nonostante alleanze a macchia d'olio con i grillini e il declino inesorabile del Movimento 5 Stelle. Secondo la politologa e docente Nadia Urbinati, per il Pd sembra giunto il momento delle scelte. La ricetta per tentare di crescere nei consensi è "liberarsi da poco più degli zero virgola di Calenda e Renzi e puntare a intercettare l'astensionismo". Azione e Italia Viva, al netto dell'alleanza con i 5 Stelle, si sono posti sempre come naturali (e alternativi) interlocutori del Pd. Perché rinunciare al campo largo con i centristi? Secondo me non sono ...

