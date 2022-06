Inter, Schira: “Vuole chiudere le operazioni Lukaku e Dybala entro fine mese. Sul mercato della Juventus…” (Di giovedì 16 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è Intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Per quanto concerne l’Inter, Lukaku e Dybala sono due operazioni collegate o separate? “Non sono mai state due trattative correlate. L’Inter Vuole chiudere entro fine mese per entrambi i calciatori, anche se comunque dovrà cedere dei calciatori. Correa e Dzeko potrebbe salutare il club dopo il loro arrivo, il bosniaco sembra essere l’indiziato principale. Se entrambi dovessero essere ceduti, Skriniar non ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 16 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, èvenuto Nicolò, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calcio. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Per quanto concerne l’sono duecollegate o separate? “Non sono mai state due trattative correlate. L’per entrambi i calciatori, anche se comunque dovrà cedere dei calciatori. Correa e Dzeko potrebbe salutare il club dopo il loro arrivo, il bosniaco sembra essere l’indiziato principale. Se entrambi dovessero essere ceduti, Skriniar non ...

Pubblicità

Pietro290387 : @simojo98 @86_longo @cmdotcom Simone caro sai qual e la verità…??? I giornalisti sono pilotati da Marotta, negli ul… - news24_inter : Inter, doppio colpo Dybala-Lukaku? Parla Antonello - The_spiazel_one : @NicoSchira @AmalaTV_ @Venom_1908 Anche perché, signor schira, l'Inter accelera su Lukaku per questioni di decreto… - Internews007 : Schira - Romelu Lukaku è a un passo dal ritorno in prestito all'Inter dal Chelsea. I nerazzurri sono fiduciosi di c… - peppefrac : ??CALCIOMERCATO?? ???? #Romelu #Lukaku è ad un passo dal ritorno all' #Inter in prestito dal #Chelsea. I nerazzurri son… -