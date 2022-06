Inter, per Pinamonti c'è una squadra in pole (Di giovedì 16 giugno 2022) La Fiorentina ci ha provato nelle ultime ore, ma la destinazione finale di Andrea Pinamonti sarà quasi sicuramente il Monza. Il club... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) La Fiorentina ci ha provato nelle ultime ore, ma la destinazione finale di Andreasarà quasi sicuramente il Monza. Il club...

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter, segnali incoraggianti per il ritorno di Romelu #Lukaku: i nerazzurri e il #Chelsea si incontreranno di nuo… - DiMarzio : .@Inter, trattativa ai dettagli per #Asllani: c'è l'intesa sulle cifre. All'@EmpoliCalcio andrà Satriano.… - tancredipalmeri : L’Inter rischia in tipo 48 ore di chiudere Dybala-Lukaku. A me pare un successo talmente clamoroso, da non poter n… - dreamerMA87 : @marifcinter Per me intende dire che Zanetti parla a nome dell'Inter lui a nome suo perché nella Roma di oggi non h… - manuwes23 : RT @fcin1908it: #Lukaku-#Inter, ci siamo. Inter e Chelsea vogliono chiudere l'operazione, informalmente i Blues partono da 15 milioni, l'In… -