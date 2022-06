Inter, Marotta fa la spesa in casa Juventus: oltre a Dybala l’ex punta Cuadrado e Bernardeschi (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo aver ceduto lo scudetto ai cugini del Milan, l’Inter vuole mettere fin da subito le cose in chiaro per la nuova stagione. Mentre... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo aver ceduto lo scudetto ai cugini del Milan, l’vuole mettere fin da subito le cose in chiaro per la nuova stagione. Mentre...

Pubblicità

cmdotcom : La genialità di #Marotta: tutta l'#Inter è in vendita, ma si parla solo degli acquisti [@GianniVisnadi]… - Gazzetta_it : Inter-#Dybala, a ore l'incontro con l'agente. Il sì può arrivare prima dell'uscita di Sanchez - TuttoMercatoWeb : #Inter, #Marotta: 'Come è andato incontro con agente #Dybala? Lavoriamo per una squadra competitiva' ?? @ivanfcardia - giannizurzolo : Marotta Presidente, dell’Inter, d’Italia………di tutto! - GPeppe34N : RT @Gimax38: Marotta sta portando all'Inter mezza Serie A e parte della Premier. La #Juventus, invece, sta restando addirittura senza allen… -