Inter: domani nuovo contatto con il Chelsea per Romelu Lukaku (Di giovedì 16 giugno 2022) Il secondo contatto tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku è previsto per la giornata di domani. Il club nerazzurro è arrivato ad offrire finora 7 milioni di euro per il prestito, ma i Blues potrebbero optare per qualcosa di più. La volontà della società milanese è quella di arrivare massimo a 10-12 milioni di euro. A riportarlo è Sky Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Il secondotraperè previsto per la giornata di. Il club nerazzurro è arrivato ad offrire finora 7 milioni di euro per il prestito, ma i Blues potrebbero optare per qualcosa di più. La volontà della società milanese è quella di arrivare massimo a 10-12 milioni di euro. A riportarlo è Sky Sport. SportFace.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter: domani nuovo incontro con il Chelsea per #Lukaku. Potrebbe essere una giornata dec… - SimoneTogna : Secondo me domani ci si diverte in sede #inter e dintorni. #Calciomercato - AlfredoPedulla : Domani nel menu #Asllani-#Inter: tutto confermato, primi contatti 40 giorni fa, accordi impostati e raccontati lune… - Lautaro79772178 : RT @RiccardoDanna1: Domani giornata chiave per il ritorno di #Lukaku. L'#Inter ha offerto 5 milioni + 2 di bonus, no del #Chelsea che però… - modazza85 : RT @fcin1908it: Sky – Lukaku, domani nuovo contatto Inter-Chelsea: la situazione. Contropartite… -