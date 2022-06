Inter, Di Marzio: “Meeting positivo con il Chelsea per Lukaku, si avanza per Asllani” (Di giovedì 16 giugno 2022) Inter DI Marzio Asllani – Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sulle ultime in casa Inter. Ecco quanto affermato. “Questo mercoledì c’è stato un incontro tra Inter ed Empoli per parlare di Kristjan Asllani, obiettivo nerazzurro per il centrocampo. Le parti hanno raggiunto un accordo per un trasferimento a titolo definitivo sui quattordici milioni di euro, a cui dovrà poi essere aggiunta una contropartita tecnica in prestito, che verrà decisa più avanti. Inoltre, come vi era stato raccontato, Inter e Chelsea hanno avuto un contatto diretto per Lukaku. Adesso, la trattativa per il ritorno dell’attaccante belga nel club ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 16 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sulle ultime in casa. Ecco quanto affermato. “Questo mercoledì c’è stato un incontro traed Empoli per parlare di Kristjan, obiettivo nerazzurro per il centrocampo. Le parti hanno raggiunto un accordo per un trasferimento a titolo definitivo sui quattordici milioni di euro, a cui dovrà poi essere aggiunta una contropartita tecnica in prestito, che verrà decisa più avanti. Inoltre, come vi era stato raccontato,hanno avuto un contatto diretto per. Adesso, la trattativa per il ritorno dell’attaccante belga nel club ...

