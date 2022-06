Insigne stamattina in Tribunale: ecco il motivo. Previsto il giorno della partenza per il Canada (Di giovedì 16 giugno 2022) stamattina Lorenzo Insigne è stato avvistato in Tribunale, assistito da due avvocati. Secondo quanto raccolto da Calcio Napoli 24, il nuovo acquisto del Toronto è stato nella sede giudiziaria per un motivo ben preciso: la disputa con i vecchi agenti. Molti ipotizzavano della sua presenza in Tribunale per discutere della multa relativa dell’ammutinamento ma non è quello il motivo del contendere. Per Lorenzo Insigne si tratta di uno degli ultimi giorni in Italia, con la partenza prevista per il 24 giugno: da fine mese inizierà la sua avventura che gli cambierà per sempre la vita, con l’ingresso in un nuovo mondo calcistico nella Mls. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 giugno 2022)Lorenzoè stato avvistato in, assistito da due avvocati. Secondo quanto raccolto da Calcio Napoli 24, il nuovo acquisto del Toronto è stato nella sede giudiziaria per unben preciso: la disputa con i vecchi agenti. Molti ipotizzavanosua presenza inper discuteremulta relativa dell’ammutinamento ma non è quello ildel contendere. Per Lorenzosi tratta di uno degli ultimi giorni in Italia, con laprevista per il 24 giugno: da fine mese inizierà la sua avventura che gli cambierà per sempre la vita, con l’ingresso in un nuovo mondo calcistico nella Mls. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

Pubblicità

napolipiucom : Insigne stamattina in Tribunale: ecco il motivo. Previsto il giorno della partenza per il Canada #lorenzoinsigne… - sscalcionapoli1 : CN24 – Insigne stamattina in Tribunale con due avvocati, il motivo - ParliamoDiNews : Insigne stamattina in Tribunale con due avvocati, il motivo | ESCLUSIVA #insigne #stamattina #tribunale #avvocati… - AlfonsoFofo60 : RT @Danila0909: Stamattina avrei voglia di andare a prendere uno per uno chi ha fatto crociate pro #insigne per i vari 'cafone', 'nano di F… - 80AirasoR80 : RT @Danila0909: Stamattina avrei voglia di andare a prendere uno per uno chi ha fatto crociate pro #insigne per i vari 'cafone', 'nano di F… -