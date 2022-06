Inps | certificazioni uniche errate | l’allarme dei commercialisti

Leggi su consumatore

(Di giovedì 16 giugno 2022) L’associazione nazionale deiinvia una nota dove sottolinea gli errori dell’nella compilazione delle CU E’ tempo di dichiarazioni dei redditi per i contribuenti italiani. A partire da maggio in poi gli italiani sono alle prese con il reperimento delle documentazioni necessarie per dichiarare i propri redditi al fisco e cercare, nel caso fossero L'articolo proviene da Consumatore.com.