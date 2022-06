Inglesi e americani: è l'assalto dei turisti - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 16 giugno 2022) di Claudio Roselli La voglia di riprendersi la normalità piena, il bel tempo e anche gli eventi hanno contribuito a una impennata di turisti a Sansepolcro in questa prima metà del mese di giugno. Fra ... Leggi su lanazione (Di giovedì 16 giugno 2022) di Claudio Roselli La voglia di riprendersi la normalità piena, il bel tempo e anche gli eventi hanno contribuito a una impennata dia Sansepolcro in questa prima metà del mese di giugno. Fra ...

Pubblicità

Frances52779614 : RT @mirabellamic: C’è ancora qualche giornalista (Sky tg 24) che pronuncia “midia” la parola “media” che è e resta latina. Lo sanno bene i… - Frances83659171 : RT @mirabellamic: C’è ancora qualche giornalista (Sky tg 24) che pronuncia “midia” la parola “media” che è e resta latina. Lo sanno bene i… - PaoloMRCorti : RT @mrcllznn: @virgiliopaolo @Agenzia_Ansa Tutti dimenticano che Inglesi e americani sono garanti del trattato di indipendenza Ucraina di B… - mrcllznn : RT @mrcllznn: @virgiliopaolo @Agenzia_Ansa Tutti dimenticano che Inglesi e americani sono garanti del trattato di indipendenza Ucraina di B… - Bu39159456 : @Juliana25682788 Dimentica che americani ed inglesi non sono codardi e pusillanimi come noi, non lo permetteranno. -