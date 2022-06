Inflazione | un ritorno agli anni ’80 che costa caro

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – La prima guerra del Golfo. La liberazione di Nelson Mandela dopo 28di carcere. Il maxi processo alla Mafia. I mondiali di calcio in Italia. E’ il 1990, c’è ancora il penta partito con Giulio Andreotti presidente del Consiglio. E l’, a novembre, viaggia vicina al 7%. Come succede oggi, 6,8% su base annua, certifica l’Istat. Quando si parla disi fa giustamente riferimento al cosiddetto ‘carrello della spesa’, ovvero i prodotti acquistati quotidianamente e con maggiore frequenza. Bene, per trovare un carrello della spesa ‘pesante’ come oggi, +6,7%, è necessario tornare al 1986. E’ l’anno in cui esplode in fase di decollo lo Space Shuttle. Si consuma il disastroso incidente alla centrale nucleare di Cernobyl, in Ucraina. In Inghilterra si registra il primo caso di morte per la ‘mucca pazza’. ...