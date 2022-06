Infettivologo Viale, 'con remdesivir evitati ricoveri da Covid ed evoluzione malattia' (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos Salute) - Secondo l'Aifa 100mila italiani positivi al Covid negli ultimi due anni sono stati sottoposti alla terapia antivirale remdesivir. “Di questi, da marzo 2020 ad oggi, al Sant'Orsola ne abbiamo trattati 1.538. All'inizio somministravamo il farmaco nei pazienti con insufficienza respiratoria, verosimilmente troppo tardi per cui era difficile coglierne appieno l'efficacia. Con il tempo, però, abbiamo optato per un suo impiego nelle fasi sempre più precoci della malattia fino ad arrivare, dallo scorso gennaio, ad un trattamento short – solo 3 giorni – nei pazienti con forme 'mild', ovvero lievi, con lo scopo di non far progredire la malattia ed evitare ai pazienti il ricovero ospedaliero. Obiettivo raggiunto”. Così Pierluigi Viale, direttore del Dipartimento Malattie ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos Salute) - Secondo l'Aifa 100mila italiani positivi alnegli ultimi due anni sono stati sottoposti alla terapia antivirale. “Di questi, da marzo 2020 ad oggi, al Sant'Orsola ne abbiamo trattati 1.538. All'inizio somministravamo il farmaco nei pazienti con insufficienza respiratoria, verosimilmente troppo tardi per cui era difficile coglierne appieno l'efficacia. Con il tempo, però, abbiamo optato per un suo impiego nelle fasi sempre più precoci dellafino ad arrivare, dallo scorso gennaio, ad un trattamento short – solo 3 giorni – nei pazienti con forme 'mild', ovvero lievi, con lo scopo di non far progredire laed evitare ai pazienti il ricovero ospedaliero. Obiettivo raggiunto”. Così Pierluigi, direttore del Dipartimento Malattie ...

