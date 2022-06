Infermieri supplenti dei medici di famiglia, bufera sulla Moratti (Di giovedì 16 giugno 2022) Mentre è in corso in Lombardia la sperimentazione degli Infermieri supplenti dei medici di famiglia, nel mondo dei medici e della medicina in generale non si placano le polemiche sulla proposta della vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti. La FIMMG ha definito le parole della Moratti irrispettose nei confronti dei medici e del loro lavoro ma anche degli Infermieri, dei quali potrebbe essere messa in dubbio la professionalità distinta e autonoma. Secondo ANAO ASSOMED Lombardia, la professione di medico, sia esso di medicina generale, ospedaliero o specialista, è imprescindibile e insostituibile. Ma vediamo insieme cosa è ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 16 giugno 2022) Mentre è in corso in Lombardia la sperimentazione deglideidi, nel mondo deie dellana in generale non si placano le polemicheproposta della vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia. La FIMMG ha definito le parole dellairrispettose nei confronti deie del loro lavoro ma anche degli, dei quali potrebbe essere messa in dubbio la professionalità distinta e autonoma. Secondo ANAO ASSOMED Lombardia, la professione di medico, sia esso dina generale, ospedaliero o specialista, è imprescindibile e insostituibile. Ma vediamo insieme cosa è ...

PMI_it : Infermieri con i medici di famiglia, bufera sulla sperimentazione: Polemica sulla sperimentazione in Lombardia degl… - gazzettamantova : L’ira degli infermieri sul caso “supplenti”: l’ordine professionale di Mantova striglia Moratti Il presidente Guand… - elisamattiussi : RT @QSanit: Cure primarie. “#Infermieri come supplenti dei #medici di famiglia per affrontare la carenza”. In Lombardia al via la speriment… - bagus977 : RT @FpCgilLombardia: Infermieri supplenti dei medici di medicina generale in Lombardia: proposta sbagliata nel merito e nel metodo https://… - CavalliniManola : RT @FpCgilLombardia: Infermieri supplenti dei medici di medicina generale in Lombardia: proposta sbagliata nel merito e nel metodo https://… -