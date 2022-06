India | salvo il bambino intrappolato nel pozzo da 5 giorni - VIDEO

Pubblicità

L'ha tirato un sospiro di sollievo per il salvataggio, al quinto giorno, del bambino di 11 anni rimasto imprigionato in un pozzo nello stato del Chhattisgarh per oltre 100 ore . All'alba di ieri ...Operazione a lieto fine in, a Janjgir. I soccorritori sono riusciti a trarre inun bambino di 10 anni che da 5 giorni era incastrato in un pozzo. Nel video vediamo le ultime fasi dell'operazione di soccorso e il ... India, salvo il bambino intrappolato nel pozzo da 5 giorni India e Cina aumentano gli acquisti di energie fossili dalla Russia, neutralizzando gran parte delle sanzioni. E mentre l’Occidente scommette sulle rinnovabili (e non riesce per questo a risultare con ...L’India ha tirato un sospiro di sollievo per il salvataggio, al quinto giorno, del bambino di 11 anni rimasto imprigionato in un pozzo nello stato del Chhattisgarh per oltre 100 ore.