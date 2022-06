Indagine Assoturismo Roma | turisti delusi da traffico e pulizia

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 giugno 2022)e Lazio, Associazione degli imprenditori del turismo, rende noto da un’eseguita la settimana scorsa su un campione di 500intervistati chiedendo loro quale sono le noti dolenti della capitale, sono risultati ai primi due postiurbano e decoro.in queste settimane straripa dimandando in overbooking le strutture ricettive che non riescono a sopperire alla mancanza di camere per il turismo organizzato causa la pandemia che ha fatto chiudere numerose strutture. Nonostante questo, il pil del settore schizza in alto con beneficio di tutto l’indotto anche per le casse comunali e statali. Bene anche i grandi eventi come concerti, sfilate e sport che hanno caricato di vita e di presenze in più la ...