Incidente stradale a Vittoria: auto si ribalta su un lato (Di giovedì 16 giugno 2022) Vittoria – Incidente stradale autonomo stamattina, intorno alle ore 6,30, in contrada Bosco Rotondo a Vittoria. Un'auto, una Fiat 500, guidata da una donna di Comiso, per cause ancora in corso di accertamento è finita contro un muro che delimita la carreggiata e poi si è ribaltata su un lato.A lanciare l'allarme alcuni automobilisti. Sul posto l'ambulanza del 118. Secondo le prima informazioni la donna ha riportato lievi escoriazioni. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

