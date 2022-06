Incidente grave a Osio, coinvolte una macchina e una moto (Di giovedì 16 giugno 2022) Osio Sotto. Due feriti, di cui uno grave. Questo il bilancio dell’Incidente avvenuto giovedì mattina, poco dopo le 7, a Osio Sotto in via Milano. Ancora al vaglio degli inquirenti le dinamiche dell’Incidente che ha visto coinvolte una bicicletta e una motocicletta e che ha ferito due persone, un 48enne e un 18enne. Entrambi sono stati trasportati in ospedale: uno in codice giallo a Zingonia e uno in codice rosso al Papa Giovanni. Per permettere ai soccorsi di intervenire con due ambulanze e un’auto medica è stato necessario fermare il traffico, causando così lunghe code fin dalle 9. Sul posto i carabinieri della stazione di Osio. Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 giugno 2022)Sotto. Due feriti, di cui uno. Questo il bilancio dell’avvenuto giovedì mattina, poco dopo le 7, aSotto in via Milano. Ancora al vaglio degli inquirenti le dinamiche dell’che ha vistouna bicicletta e unacicletta e che ha ferito due persone, un 48enne e un 18enne. Entrambi sono stati trasportati in ospedale: uno in codice giallo a Zingonia e uno in codice rosso al Papa Giovanni. Per permettere ai soccorsi di intervenire con due ambulanze e un’auto medica è stato necessario fermare il traffico, causando così lunghe code fin dalle 9. Sul posto i carabinieri della stazione di

