Incendio tmb Malagrotta: un disastro ambientale che peserà su tutta Roma (Di giovedì 16 giugno 2022) Un inferno di fiamme e gas tossici. L’Incendio del tmb di Malagrotta si è trasformato un disastro ambientale le cui conseguenze a breve, e soprattutto a lungo termine, sono ancora tutte da valutare. La nube nera che ha avvolto i quartieri di Roma ovest nella serata di ieri, ha portato sulla città la minaccia di effetti che andranno ben oltre il momento in cui il rogo verrà totalmente spento. L’Incendio, in realtà, non è stato ancora spento, ma è domato. Una squadra di 70 vigili del fuoco ha lavorato senza sosta tutta la notte per arginare le fiamme ed evitare che si propagassero, ma il problema è che il materiale combustibile è ovunque intorno al fuoco. Valle Galeria: asili chiusi e attività all’aperto vietate Anche i tecnici dell’Arpa Lazio sono al lavoro ... Leggi su tuacitymag (Di giovedì 16 giugno 2022) Un inferno di fiamme e gas tossici. L’del tmb disi è trasformato unle cui conseguenze a breve, e soprattutto a lungo termine, sono ancora tutte da valutare. La nube nera che ha avvolto i quartieri diovest nella serata di ieri, ha portato sulla città la minaccia di effetti che andranno ben oltre il momento in cui il rogo verrà totalmente spento. L’, in realtà, non è stato ancora spento, ma è domato. Una squadra di 70 vigili del fuoco ha lavorato senza sostala notte per arginare le fiamme ed evitare che si propagassero, ma il problema è che il materiale combustibile è ovunque intorno al fuoco. Valle Galeria: asili chiusi e attività all’aperto vietate Anche i tecnici dell’Arpa Lazio sono al lavoro ...

Roma : ?? Incendio al Tmb di #Malagrotta, all'estrema periferia Ovest di Roma. Raccomandazioni per la popolazione present… - fanpage : I vigili del fuoco sono al lavoro per un vasto incendio divampato all’interno dell’impianto di Malagrotta a Roma. I… - repubblica : Incendio al Tmb di Malagrotta, fiamme nell'impianto che tratta i rifiuti. Nube di fumo nero a ovest di Roma [di Lor… - FlaviaDegreg : RT @Roma: ?? Incendio al Tmb di #Malagrotta, all'estrema periferia Ovest di Roma. Raccomandazioni per la popolazione presente nel raggio d… - LCiocchetti : RT @DonatoRobilotta: Qui politica. Un vero disastro Un incendio colposo (?) distrugge la cittadella industriale di Malagrotta costituita d… -