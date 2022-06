Incendio Malagrotta, Regione Lazio: importante rispetto ordinanze (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “Il servizio sanitario regionale attraverso la Asl Roma 3, l’Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento di Epidemiologia e l’ARPA è a lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini. Oggi è previsto un incontro tecnico per monitorare le attività sino ad ora messe in atto in materia di sanità pubblica e sicurezza alimentare a sostegno delle ordinanze emesse dal Sindaco di Roma e dal Sindaco di Fiumicino.” “E’ importante che le prescrizioni indicate nelle ordinanze siano rispettate. Sono in corso tutte le attività di monitoraggio della qualità dell’aria e della dispersione al suolo che verranno espletate dai tecnici di ARPA e dall’Istituto Zooprofilattico”. Lo dichiara in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “Il servizio sanitario regionale attraverso la Asl Roma 3, l’Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento di Epidemiologia e l’ARPA è a lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini. Oggi è previsto un incontro tecnico per monitorare le attività sino ad ora messe in atto in materia di sanità pubblica e sicurezza alimentare a sostegno delleemesse dal Sindaco di Roma e dal Sindaco di Fiumicino.” “E’che le prescrizioni indicate nellesiano rispettate. Sono in corso tutte le attività di monitoraggio della qualità dell’aria e della dispersione al suolo che verranno espletate dai tecnici di ARPA e dall’Istituto Zooprofilattico”. Lo dichiara in una nota l’assessore alla Sanità della, Alessio D’Amato. (Agenzia Dire)

