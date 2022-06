Incendio Malagrotta, Gualtieri: Procura al lavoro su cause (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “Il Procuratore Lo Voi mi ha garantito il massimo impegno del suo ufficio per l’accertamento delle cause dell’Incendio e già da ieri sono sul posto per accertare la possibile origine. E’ evidente che il rogo costituisce un colpo per la città e il sistema di raccolta dei rifiuti cittadini, visto che i due Tmb ne trattano una quota consistente”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in Assemblea capitolina sul rogo agli impianti di Malagrotta. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “Iltore Lo Voi mi ha garantito il massimo impegno del suo ufficio per l’accertamento delledell’e già da ieri sono sul posto per accertare la possibile origine. E’ evidente che il rogo costituisce un colpo per la città e il sistema di raccolta dei rifiuti cittadini, visto che i due Tmb ne trattano una quota consistente”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto, intervenendo in Assemblea capitolina sul rogo agli impianti di. (Agenzia Dire)

Pubblicità

Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - Roma : ?? Incendio al Tmb di #Malagrotta, all'estrema periferia Ovest di Roma. Raccomandazioni per la popolazione present… - gualtierieurope : L’incendio divampato oggi a #Malagrotta sta interessando anche il #Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di… - AnsaRomaLazio : Incendio Malagrotta: Gualtieri, evitato disastro ambientale. Pompieri hanno messo sotto controllo rogo, situazione… - ComunicazionePA : RT @ARPALazio: Incendio #Malagrotta di ieri #15giugno, disponibili documento con info generali e prima relazione su qualità aria (in attesa… -