Incendio Malagrotta | Cerroni | “Era scontato finisse così La responsabilità non è certo mia”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 giugno 2022) L’aria irrespirabile su buona parte della Capitale (e non solo), l’alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza per via di quel maxiche ieri pomeriggio ha interessato la discarica di, lì dove uno degli impianti ha preso fuoco. Tra l’allarme diossina, le scuole chiuse per tutelare la salute dei cittadini, l’ordinanza emanata dal Comune di Roma e l’emergenza rifiuti, c’è chi come Manlio, lo storico ‘re’ dell’immondizia romana stenta a credere che si sia trattato di undoloso. E cerca di prendere le distanze, convinto che in realtà era quasi ‘’ succedesse una cosa del genere. Quello che agli occhi di tanti è un vero e proprio disastro ambientale, nonostante ora la situazione sembra essere sotto controllo. Fiamma a: ...