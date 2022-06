Incendio Malagrotta, aperta indagine per omicidio colposo. Gualtieri: «Polveri nei limiti di legge» (Di giovedì 16 giugno 2022) Incendio colposo. È il reato ipotizzato dalla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo di indagine in relazione al rogo avvenuto ieri nella discarica di Malagrotta. Al... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 16 giugno 2022). È il reato ipotizzato dalla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo diin relazione al rogo avvenuto ieri nella discarica di. Al...

Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - Roma : ?? Incendio al Tmb di #Malagrotta, all'estrema periferia Ovest di Roma. Raccomandazioni per la popolazione present… - gualtierieurope : L’incendio divampato oggi a #Malagrotta sta interessando anche il #Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di… - RomaSette : L'incendio a Malagrotta ha coinvolto almeno un paio di capannoni dove sono stoccati carta e plastica e un impianto… - ChiodiDonatella : RT @ChiodiDonatella: Non riusciamo a fermare un #incendio in una #discarica della #Capitale ma abbiamo la presunzione di fermare la #guerra… -