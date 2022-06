Incendio Malagrotta a Roma: cosa è successo e quali sono le coseguenze (Di giovedì 16 giugno 2022) Con un lavoro particolarmente impegnativo i Vigili del Fuoco sono riusciti a mettere sotto controllo l'Incendio presso il Tmb di Malagrotta, a Roma. Decine di uomini hanno operato per tutta la notte, con un lavoro che ha consentito di domare le fiamme e contenendone gli effetti. Il rischio era che si propagassero. Lo sforzo, però, dovrà proseguire. Secondo le informazioni che hanno iniziato a trapelare, potrebbero volerci giorni affinché si spengano in maniera decisiva alcune strutture interessate dal rogo. Il fuoco avrebbe, in particolare, colpito dei depositi. E soprattutto c'è da fare i conti con gli effetti. Sia per quel che riguarda l'aria che per la questione rifiuti in città. Incendio Malagrotta: i divieti nel raggio di 6 chilometri Il Comune di Roma ha ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 16 giugno 2022) Con un lavoro particolarmente impegnativo i Vigili del Fuocoriusciti a mettere sotto controllo l'presso il Tmb di, a. Decine di uomini hanno operato per tutta la notte, con un lavoro che ha consentito di domare le fiamme e contenendone gli effetti. Il rischio era che si propagassero. Lo sforzo, però, dovrà proseguire. Secondo le informazioni che hanno iniziato a trapelare, potrebbero volerci giorni affinché si spengano in maniera decisiva alcune strutture interessate dal rogo. Il fuoco avrebbe, in particolare, colpito dei depositi. E soprattutto c'è da fare i conti con gli effetti. Sia per quel che riguarda l'aria che per la questione rifiuti in città.: i divieti nel raggio di 6 chilometri Il Comune diha ...

Pubblicità

gualtierieurope : L’incendio divampato oggi a #Malagrotta sta interessando anche il #Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio #Malagrotta: interessati alcuni capannoni di trattamento dei rifiuti. Impegnate 10 squadre di… - Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - GiuliaTempesta : RT @gualtierieurope: Ho appena fatto un sopralluogo a Malagrotta. Grazie al lavoro dei @vigilidelfuoco l’incendio è sotto controllo. Per pr… - marcoliviaroma : RT @gualtierieurope: Ho appena fatto un sopralluogo a Malagrotta. Grazie al lavoro dei @vigilidelfuoco l’incendio è sotto controllo. Per pr… -