Incendio a Malagrotta | chiusi gli asili Morassut | ' Scoprire se ci sia una mano criminale'

(Di giovedì 16 giugno 2022) L'diha riempito l'aria di Roma di fumi tossici, con le conseguenti chiusure di attività e scuole nei dintorni della discarica. Sarà trasmessa oggi in Procura, una prima ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - Agenzia_Ansa : Fiamme nell'ex ormai discarica di Roma di Malagrotta. Un vasto incendio ha interessato anche una vasca di stoccaggi… - RaiNews : Incendio dell'ex discarica di Malagrotta. L'Arpa invita a chiudere le finestre nell'arco di 1 chilometro. 10 squadr… - EnrichettaNegri : RT @M5SLazio: ?? L’#incendio di #Malagrotta è un duro colpo al sistema del trattamento dei #rifiuti, già fortemente precario e carente. Legg… - 1603ina : RT @ErMejoSindaco: Vi ricordate quando si incendiava una discarica si dava sempre colpa alla #Raggi e alla sua incapacità? Ora invece si p… -

Le immagini dal drone del vastoscoppiato nell'impianto TMB di. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per cercare di domare l'. Il rischio è che la nube di ieri, causata anche dall'di ......di trattamento rifiuti a, nell'estrema periferia Ovest di Roma, sono sotto controllo, dopo che i Vigili del Fuoco hanno operato tutta la notte. Per spegnere completamente l'..."Ovviamente c'è un contatto diretto e continuo con il Sindaco di Roma Gualtieri. Intanto grazie ai Vigili del Fuoco, c'è un impegno sul contenimento del ...Roma verso una nuova crisi dei rifiuti L’impianto Tmb Malagrotta 2, distrutto da un incendio nella notte, era decisivo per il trattamento dei ...